مسؤولون أميركيون: "إسرائيل" تتعرض لهجمات يومية بطائرات مسيرة من العراق

وأعتبر دفاعي أميركي ومسؤول أمني إقليمي -نقلت عنهما الوكالة دون ذكر اسميهما- إطلاق هذه المسيرات "مشكلة منذ هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين عام 2023، وليست انتقامًا من إيران للضربات الإسرائيلية الأسبوع الماضي".وأضافا أنه على الرغم من ذلك "زاد عدد هجمات الطائرات المسيرة في الأسابيع الأخيرة". وقال ضابط الإقليمي "كان هناك ما معدله حوالي 5 عمليات إطلاق يوميا من داخل تستهدف إسرائيل من قبل الجماعات المتحالفة مع إيران، وفي غضون الأسبوع الماضي، تم إطلاق 8 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة".وقال المسؤولان إن "القوات الأميركية والشريكة اعترضت الطائرات الهجومية المسيرة". وأضاف المسؤول الأمني الإقليمي أن عمليات الإطلاق المستمرة "زادت من فرصة رد إسرائيل بشكل مباشر على تلك الهجمات".وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها مهاجمتها للمرة الثالثة منذ فجر أمس الجمعة "هدفا حيويا جنوبي فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير".واعتبرت ذلك "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".ومطلع شهر أكتوبر/تشرين الماضي، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 25 آخرين، اثنان منهم حالتهما خطيرة، إثر هجوم من مسيرة عراقية أطلقت صوب الجولان السوري المحتل.