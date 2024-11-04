وزير الداخلية الكويتي يعلق على التسجيل المتداول لمكالمة هاتفية مع لاجئ كويتي في بريطانيا

نيوز – دولي

علق فهد اليوسف، على تسجيل صوتي متداول، لمكالمة هاتفية بينه وبين أحد الكويتيين اللاجئين في .

وقال اليوسف في تصريح لصحيفة الراي :"يسجلون ما يسجلون، ماضون في تنقية ملفات الجنسية"، إلى ان "كلامه واحد ما يتغير في السر والعلن".

وأضاف اليوسف :"ما يفعلونه يثبت ويقطع الشك باليقين أن الحكومة على المسار الصحيح، وسبق وأن استخدموا معي مختلف الأساليب، وأبشركم كل شيء راح يتغير".

وتابع :"تجنيس غير المستحق، أذاه أكثر من فوائده، بل ويزيد من الأذى الاجتماعي والاقتصادي والسلوكي والقانوني في البلاد".