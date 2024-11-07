بايدن يؤكد ضرورة "خفض" التوترات السياسية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، ضرورة "خفض" التوترات السياسية في الولايات .

وقال بايدن في أول له بعد الرئاسية التي فاز بها المرشح الجمهوري ترامب، " نوافق على خيارات الأميركي

ووصف بايدن فترة ولايته الرئاسية بأنها كانت "تاريخية"، مضيفا "غيرنا الولايات للأفضل والطريق أمامنا واضح واقتصادنا قوي والوضع يتغير".

وأشار الى أن "الديمقراطيين خسروا ويبدي ثقة في قدرتهم على النهوض مجددا"، مؤكداً "ضرورة خفض التوترات السياسية في الولايات المتحدة، وسيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في بلادنا في 20 يناير المقبل".