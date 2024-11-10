القسام تعلن قتل 15 جندياً صهيونياً شمال غزة

وذكرت الكتائب في بيان، أنه "تمكن مقاتلينا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديا بقذيفة (آر بي جي) مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء في بيت لاهيا شمال القطاع".كما أعلنت الكتائب في بيان اخر أن مقاتليها استهدفوا "ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105″ و"تاندوم" كما استهدفوا جرافة عسكرية بعبوة "رعدية" قرب عقل وسط جباليا شمال القطاع".