غارات "إسرائيلية" تستهدف لبنان

استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء اليوم الأربعاء، مناطق عدة في .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على منطقتي وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، و على بلدة بنت في جنوب لبنان".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.