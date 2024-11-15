بعد 40 عاما في السجن.. الإفراج عن الناشط اللبناني جورج عبد الله في فرنسا

وأفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بأنها "ستستأنف القرار".وقالت النيابة إن "محكمة تنفيذ الأحكام وبقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبد إفراج مشروط ابتداء من 6 كانون المقبل بشرط مغادرة الأراضي الفرنسية دون العودة إليها".وحكم على جورج إبراهيم عبد الله بالسجن مدى الحياة في العام 1986 لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين اثنين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982.ويقبع جورج في سجن لانميزان بجنوب غرب فرنسا وهو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في كما يقول مؤيدوه.هذا، وأوضح محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه لوكالة فرانس برس أن "قرار ليس مشروطا باتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة، مرحبا بانتصار قضائي وسياسي".من جهته قال توم مارتن المتحدث باسم مجموعة "فلسطين ستنتصر" "Palestine vaincra"، لوكالة "فرانس برس" إن قرار "يعتبر خبرا جيدا لكنه مجرد خطوة لأن النيابة استأنفته للتو".وتابع "لذا يجب أن تشجعنا هذه الأخبار الجيدة على تطوير وتوسيع وتكثيف حملة الدعم التي لن تتوقف إلا عندما يصبح جورج إبراهيم عبد الله حرا في بلده لبنان".واكتسبت التعبئة لصالح إطلاق سراح عبد الله زخما تدريجيا بعدما اقتصرت لفترة طويلة على أقصى اليسار.وعشية إصدار القرار، تجمع حوالي 200 شخص في وسط تولوز على بعد 120 كيلومترا من مركز سجن لانميزان.وفي 26 تشرين وبمناسبة الذكرى الأربعين لتوقيفه، تظاهر 2000 شخص أمام سجن هوت بيرينيه.