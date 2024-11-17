أول تعليق روسي على السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ

وجاء تصريح سلوتسكي تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أفاد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا بتوجيه ضربات على الأراضي بصواريخ باليستية تكتيكية أمريكية.وأوضح سلوتسكي أن "ضرب العمق بالصواريخ الأمريكية سيؤدي حتما إلى تصعيد أكثر خطورة، الأمر الذي يهدد تحولها إلى عواقب أكثر تصعيدا"، إلى أنه "لا يسع بايدن إلا أن تدرك أنها تترك لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، ليس فقط حل النزاع في أوكرانيا، بل المشكلة الأكثر حدة، المتمثلة في منع حدوث مواجهة عالمية"، حسب تعبيره.وأشار المسؤول إلى أن مسؤولي البيت الأبيض رفضوا التعليق على الأنباء، مضيفا: "يبدو أن بايدن قرر إنهاء فترته الرئاسية ودخول التاريخ باسم (جو الدموي)"، في حال تأكدت مصادر الصحيفة فإن ذلك سيعني شيئا واحدا فقط: المشاركة الأمريكية المباشرة في الصراع العسكري في أوكرانيا، وسيترتب على ذلك حتما ردا أقسى من روسيا، استنادا إلى التهديدات التي ستواجهها بلادنا"، حسب تعبيره.في وقت سابق، ذكرت "نيويورك تايمز" أن جو بايدن منح كييف الإذن بضرب العمق بالأسلحة الأمريكية بعيدة المدى.