ويشير البابا بانتظام إلى إبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وإلى الإبادة الجماعية للأرمن في ظل الإمبراطورية العثمانية، أو للتوتسي في رواندا، أو للمسيحيين في الأوسط، وبينما كان كثيراً ما عن أسفه للضحايا المدنيين في غزة ، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها علناً مصطلح الإبادة الجماعية.وقال البابا: "بحسب بعض المحللين، ما يحدث في غزة يحمل سمات إبادة جماعية، يجب درس ذلك بعناية لتحديد ما إذا كان الوضع يتوافق مع التعريف التقني الذي صاغه الحقوقيون والمنظمات الدولية".ونشرت صحيفة إيطالية اليوم مقتطفات من كتاب الحبر الأعظم الجديد بعنوان "الأمل لا يخيب أبداً.. حجاج نحو عالم أفضل" المقرر نشره بعد غدٍ الثلاثاء في إيطاليا وإسبانيا وأميركا الجنوبية.ويوم الخميس الماضي، أصدرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تقريرا وجدت فيه أن أساليب الحرب التي تستخدمها إسرائيل "تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية، ويجب تقديم تقرير هذه اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها عام 1968 والمسؤولة عن التحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين.