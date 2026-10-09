ترمب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً ولدينا القدرة على حسمها بأي طريقة

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن لم تعد تمتلك جيشاً أو قوات بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع جوي، مدعياً أن منعت من امتلاك سلاح نووي.وأضاف أن أسعار الوقود ستنخفض بشكل حاد قريباً، مشيراً إلى فرض حصار بحري على ، وعدم السماح بمرور أي جهة من إيران أو إليها.