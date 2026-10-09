واشنطن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. الاخيرة ترد: لن نستسلم للضغوط

وقال روبيو في تصريحات صحفية: "فرضنا اليوم عقوبات على "، مضيفا أن "الرئيس الأمريكي لن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بأن تلاحق المواطنين الأمريكيين".وأشار روبيو أن "العقوبات ستحظر التعامل مع المحكمة وتقطع مصادر تمويلها وتقوض قدرتها على العمل ضدنا".وتابع روبيو: "نتوقع من حلفائنا الأعضاء في المحكمة الذين يعتمدون علينا لحمايتهم أن يكبحوا جماح هذه المحكمة"، مؤكدا إن "لم يتم كبح جماح الدولية فالولايات المتحدة ستواصل العمل على تفكيكها".‏‎من جهتها، أكدت ، أن العقوبات الأمريكية المفروضة ضدها تهدف إلى تعطيل عملها وترهيب الجهات التي تتعاون معها، مشددة على أنها لن تستسلم للضغوط.‏‎وذكرت المحكمة، بشأن العقوبات الأمريكية، أن "هذه الإجراءات تستهدف عرقلة أداء مهامها والتأثير في عملها، فضلاً عن ترهيب المتعاونين معها".‏‎وأكدت "استمرارها في أداء مهامها وعدم الرضوخ للضغوط".