زلزال بقوة 8 درجات يهز بنما وتحذيرات من تسونامي

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 12:56 ظهرا بالتوقيت المحلي (20:56 بتوقيت موسكو)، على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.وشعر السكان بالزلزال في العاصمة البنمية ، وكذلك في عاصمة المجاورة، وفقا لما أورته وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان.وأشار نظام التحذير من أمواج تسونامي الأمريكي إلى وجود تهديدات محتملة بحدوث تسونامي على امتداد أجزاء واسعة من ساحل المطل على ، وكذلك في والإكوادور.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في ، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية السكان يخلون المباني وقد بدت عليهم علامات الصدمة والاضطراب بانتظار ورود أنباء عن تداعيات الزلزال.