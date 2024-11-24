دوي انفجارات "عنيفة" في تل أبيب وحزب الله يستهدف قاعدة بحرية

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 3 أشخاص في بيتاح تكفا شرق تل أبيب نتيجة الصواريخ التي أطلقت من .وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أطلق منذ الليل نحو 100 صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأشارت القناة الـ12 إلى إطلاق 10 صواريخ من باتجاه تل أبيب الكبرى.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا إصابة بشكل مباشر في بيتاح تكفا وسط إثر رشقة صاروخية من .وأفادت إذاعة الإسرائيلي برصد 5 صواريخ أطلقت من باتجاه منطقة الشارون، مشيرة إلى اعتراض 4 وسقوط الخامس بمنطقة مفتوحة.وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية دوي انفجارات في وسط بعد رصد صواريخ أطلقت من .كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية برصد صاروخين أطلقا من باتجاه صفد، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.وفي الجليل شمالي إسرائيل، أشار الإسرائيلي إلى اعتراض مسيّرتين أطلقتا من باتجاه الجليلين الغربي والأعلى، بعد أن أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في أدميت وعرب العرامشة.وأكد رصد إطلاق 30 صاروخا من على منطقتي الجليل الأعلى والغرب، مشيرا إلى اعتراض بعضها.بدوره، أعلن أنه هاجم برشقة صواريخ نوعية وبسرب من المسيّرات هدفا عسكريا في تل أبيب، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها.وأشار إلى أنه استهدف قاعدة بلماخيم جنوبي تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.وأضاف أنه قصف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الإسرائيلي في موقع المطلة شمالي إسرائيل، وتجمعا لقوات إسرائيلية شرقي بلدة الخيام جنوبي .كما قصف برشقات صاروخية مستوطنتي حتسور هاغليليت ومعالوت ترشيحا شمالي إسرائيل، وهاجم بسرب مسيّرات غرفة عمليات مستحدثة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة.وقال إنه استهدفنا بسرب مسيّرات انقضاضية قاعدة أسدود البحرية التي تبعد 150 كيلومترا عن الحدود، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.وفي لبنان، أعلن اللبناني مقتل جندي وإصابة 18 في قصف إسرائيلي على مركز للجيش في العامرية بقضاء صور جنوبي البلاد.كما أنذر الإسرائيلي سكان قرى زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر والقصيبة جنوبي البلاد بالإخلاء تمهيدا للقصف، وطالبهم بالتوجه إلى شمال نهر الأولي.وأكدت الجزيرة أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان، مضيفا أن غارات أخرى استهدفت بلدة قصرنبا ومحيط بلدة بوادي في البقاع شرقي البلاد.ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية جنوب مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه الإسرائيلي إنذارات القرى جنوب قبل قصفها وتدميرها، كما تشهد عدة مناطق في حركة نزوح من السكان هربا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي شن حزاما ناريا صباح اليوم استهدف بلدتي شقراء وبرعشيت، ودمر عددا من المباني والشقق السكنية.ويكثف الإسرائيلي استهداف جميع أنحاء بأعقاب زيارة المبعوث الأميركي إلى آموس هوكشتاين بغرض التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن وسعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي حربها على عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.