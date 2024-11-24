دوي انفجارات "عنيفة" في تل أبيب وحزب الله يستهدف قاعدة بحرية

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 3 أشخاص في بيتاح تكفا شرق تل أبيب نتيجة الصواريخ التي أطلقت من لبنان
.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله
أطلق منذ منتصف
الليل نحو 100 صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأشارت القناة الـ12 إلى إطلاق 10 صواريخ من لبنان
باتجاه تل أبيب الكبرى.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا إصابة مبنى
بشكل مباشر في بيتاح تكفا وسط إسرائيل
إثر رشقة صاروخية من لبنان
.
وأفادت إذاعة الجيش
الإسرائيلي برصد 5 صواريخ أطلقت من لبنان
باتجاه منطقة الشارون، مشيرة إلى اعتراض 4 وسقوط الخامس بمنطقة مفتوحة.
وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية دوي انفجارات في وسط إسرائيل
بعد رصد صواريخ أطلقت من لبنان
.
كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية برصد صاروخين أطلقا من لبنان
باتجاه صفد، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.
وفي الجليل شمالي إسرائيل، أشار الجيش
الإسرائيلي إلى اعتراض مسيّرتين أطلقتا من لبنان
باتجاه الجليلين الغربي والأعلى، بعد أن أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في أدميت وعرب العرامشة.
وأكد رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان
على منطقتي الجليل الأعلى والغرب، مشيرا إلى اعتراض بعضها.
حزب الله يهاجم
بدوره، أعلن حزب الله
أنه هاجم برشقة صواريخ نوعية وبسرب من المسيّرات هدفا عسكريا في تل أبيب، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها.
وأشار إلى أنه استهدف قاعدة بلماخيم جنوبي تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.
وأضاف أنه قصف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الجيش
الإسرائيلي في موقع المطلة شمالي إسرائيل، وتجمعا لقوات إسرائيلية شرقي بلدة الخيام جنوبي لبنان
.
كما قصف برشقات صاروخية مستوطنتي حتسور هاغليليت ومعالوت ترشيحا شمالي إسرائيل، وهاجم بسرب مسيّرات غرفة عمليات مستحدثة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة.
وقال إنه استهدفنا بسرب مسيّرات انقضاضية قاعدة أسدود البحرية التي تبعد 150 كيلومترا عن الحدود، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.
إنذار بالإخلاء
وفي لبنان، أعلن الجيش
اللبناني مقتل جندي وإصابة 18 في قصف إسرائيلي على مركز للجيش في العامرية بقضاء صور جنوبي البلاد.
كما أنذر الجيش
الإسرائيلي سكان قرى زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر والقصيبة جنوبي البلاد بالإخلاء تمهيدا للقصف، وطالبهم بالتوجه إلى شمال نهر الأولي.
وأكدت الجزيرة أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان، مضيفا أن غارات أخرى استهدفت بلدة قصرنبا ومحيط بلدة بوادي في البقاع شرقي البلاد.
ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية جنوب لبنان
مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه الجيش
الإسرائيلي إنذارات القرى جنوب لبنان
قبل قصفها وتدميرها، كما تشهد عدة مناطق في لبنان
حركة نزوح من السكان هربا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي شن حزاما ناريا صباح اليوم استهدف بلدتي شقراء وبرعشيت، ودمر عددا من المباني والشقق السكنية.
ويكثف الجيش
الإسرائيلي استهداف جميع أنحاء لبنان
بأعقاب زيارة المبعوث الأميركي إلى لبنان
آموس هوكشتاين بغرض التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن وسعت إسرائيل
منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي حربها على لبنان
عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.