هجوم بالأسلحة البيضاء.. نجم أرسنال ينجو من الموت

نيوز – دولي

تعرض نيكلاس بينتنر لاعب أرسنال السابق إلى حادثة مروعة أثناء تواجده في الولايات الأمريكية، ونجاته من هجوم بالأسلحة البيضاء.

وأظهرت كاميرات المراقبة بندتنر البالغ 36 عاما، وهو يسير رفقة أصدقائه في شوارع نيويورك الأربعاء الماضي قبل أن يتعرض أحدهم لهجوم بسكين.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت لقطة الفيديو المسجل، رجلا ملتحيا يرتدي شورتا وقميصا وهو يركض نحو بندتنر وأصدقائه ممسكا بسكين في يده اليسرى، قبل أن يفر من مكان الحادث.

وكشف التقرير إلى أن وهو أيضا لاعب دنماركي سابق عمره 55 عاما، تلقى عدة إصابات في الوجه والأذن، وتم نقله إلى أقرب لعلاجه من تلك الإصابات، قبل أن تلقي القبض على الجاني، ويدعى جوشوا زينبرغ (25 عاما) وهو أحد سكان نيويورك، ووُجهت إليه تهمة الشروع في القتل والاعتداء.

وقال بندتنر في تصريح نقلته صحيفة "إكسترا بلاديت": "كان يمكن أن أكون أنا الشخص الذي في الفيديو، ليس لدي أي تعليق على ذلك".

وتبين أن الجاني يعاني من مشاكل في الصحة العقلية ولديه سجل إجرامي طويل، وهو ما دفع رئيس بلدية نيويورك إيريك آدامز لإلقاء بعض اللوم على إغلاق مرافق الصحة العقلية في المدينة.

وقال عمدة نيويورك: "نمر كل يوم بأشخاص نعلم أنهم لا يملكون القدرة على اتخاذ القرار الصحيح لرعاية أنفسهم، هذه مشكلة نشأت عندما أغلقنا المرافق النفسية منذ سنوات عديدة، لقد أغلقناها دون منح الناس الدعم الذي يستحقونه".

يذكر أن بندتنر قضى 9 مواسم مع أرسنال، وسجل 47 هدفا في 171 مباراة، كما لعب لصالح برمنغهام ونوتنغهام فورست وسندرلاند وكذلك يوفنتوس وفولفسبورغ، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في يونيو 2021 بعد فترة قصيرة مع فريق تارنبي إف إف الدنماركي من الدرجة الرابعة.