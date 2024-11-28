بايدن: سنحقق مزيدا من التقدم في الشرق الأوسط

أعرب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، الخميس، عن اعتقاده أن إدارته ستحقق مزيدا من التقدم في .

وقال بايدن في تصريحات صحافية، "أعتقد أننا سنحقق مزيدا من التقدم في الأوسط".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان في تشرين 2023.