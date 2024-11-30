المعارضة السورية تعلن السيطرة على مطار حلب

وجاء عن ذلك التطور الميداني في بيان رسمي نشره المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية"، حسن عبد الغني على حسابه في "إكس".وتأتي السيطرة على مطار حلب الدولي بعد ساعات من دخول قوى المعارضة إلى غالبية أحياء .وهذه المرة الأولى التي تسيطر فيها فصائل المعارضة على مطار دولي، منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.ويعتبر مطار حلب الدولي الذي يقع في النيرب على بعد عشرة كيلومترات من وسط حلب، المطارات في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. وتتجاوز مساحة أرض المطار ثلاثة كيلومترات مربعة.