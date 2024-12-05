التعدين الأخضر.. حديث عن آلية جديدة في دولة آسيوية

يشكل فصل النمو والضغوط البيئية الناتجة عنه تحدياً بالغ الأهمية للاقتصادات اليوم، ويصبح السعي إلى الفصل أكثر صرامة عندما يكون النشاط الاقتصادي، بحكم خصائصه، نشاطاً ضاراً بالبيئة مثل التعدين.

وتتقبل الاقتصادات اليوم التحديات بسهولة لضمان الاستخراج مع التخفيف من الضرر البيئي، ومن الأمثلة على ذلك الهند، حيث يخضع قطاع التعدين لديها لرحلة تحويلية نحو الاستدامة والابتكار التكنولوجي.

وتعمل الهند بحسب تقرير لها، على الحفاظ على التوازن بين زيادة إنتاج تعدين الفحم والحد الاستراتيجي من المنتجات الناتجة عن التلوث.

وتتطلب عملية التعدين الأخضر هذه، التي تنطوي على التعدين مع التخفيف من التدهور البيئي، تبني تقنيات التعدين المتقدمة، وتفتخر الهند باثنتين من عشرة مناجم للفحم في العالم تستخدمان بعض الآلات المتقدمة للتعدين، وتستفيدان من "آلة التعدين السطحية"، وهي تكنولوجيا متطورة تستخرج الفحم وتعالجه دون تفجير، مما يعزز عمليات التعدين الصديقة للبيئة.

ويتضمن التعدين الأخضر تنفيذ ممارسات وتقنيات صديقة للبيئة مثل مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير نفايات المناجم، والحد من استهلاك المياه، واستخدام تقنيات الاستخراج المستدامة للحد من تأثيرها البيئي.

ومن الممارسات المهمة التي يتم تبنيها في عملية التعدين الأخضر استصلاح المناطق المستخرجة من المناجم والتشجير المكثف في المناطق التي تحتوي على الفحم وحولها بالنباتات المحلية.

وقد شاركت الشركات المملوكة للدولة، أو ما يسمى وحدات القطاع العام، الآن في بذل جهود مخلصة باستمرار للحد من بصمات تعدين الفحم من خلال خطط إغلاق المناجم المصممة جيدًا والمعتمدة، مع أحكام مفصلة لأنشطة إغلاق المناجم. وقد تم تنفيذ هذه المشاريع بنجاح في مناجم مفتوحة في ولايات ماديا براديش وجارخاند وتيلانجانا الهندية.

وفي إطار مهمة الهيدروجين الوطنية، بحسب التقرير، هناك محادثات حول إعادة استخدام مناجم الفحم التي تم التخلص منها تدريجيًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر أيضًا، سيكون هذا حلاً فعالاً من حيث التكلفة في معالجة مشاكل توافر الأراضي والمياه العذبة.