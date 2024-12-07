الأمم المتحدة تقلص وجودها في سوريا

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بالأمم تأكيده "العمل على تقليص الوجود في وسحب غير الأساسيين".

واعتبر الأممي الخاص إلى غير بيدرسون، السبت، أن الأوضاع في البلاد تتغير كل دقيقة.



وتشهد منذ 27 تشرين الثاني الماضي، معارك بين فصائل مسلحة وقوات النظام السوري، تمكنت الفصائل خلالها من بسط سيطرتها على مدن عدة أبرزها حلب.