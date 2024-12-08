الليرة السورية تنهار مع سقوط نظام الأسد

وبحسب موقع "سوريا اليوم" لتداول العملات، هوت قيمة العملة السورية مقابل الأميركي بنسبة 42 بالمئة في تداولات دمشق لتصل إلى قاع غير مسبوق، حيث يساوي الواحد 22 ألف ليرة سورية الآن.وفي حلب وصل إلى 36 ألف ليرة بهبوط نسبته 64 بالمئة.وأظهرت من دمشق جمع من السوريين قاموا بإسقاط تمثالا للرئيس الراحل الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من الفصائل المعارضة دخول ومغادرة الأسد.وحكم الأسد منذ عام 1971، حتى وفاته عام 2000 حين خلفه نجله بشار.وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها فصائل المعارضة السورية إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي بعد حصار استمر سنوات.