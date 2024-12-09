بعد انهيارها أمس.. الليرة السورية تستعيد عافيتها أمام الدولار

ووفقا لصفحة "الليرة اليوم" في المعنية بمتابعة أسعار الصرف في الموازية في سوريا، فقد بلغ سعر صرف في دمشق 17000 ليرة للشراء و16000 ليرة للبيع.أما في حلب فقد بلغ سعر صرف 18000 ليرة للشراء و17000 ليرة للبيع.وكانت العملة السورية قد انخفضت في دمشق في 7 الماضي إلى 25000 ليرة للدولار (شراء) وإلى 20000 ليرة للدولار (بيع).وفي الاقتصادية لسوريا حلب فقد كان سعر الصرف في اليوم المذكور 41000 ليرة للدولار (شراء) و36000 ليرة للدولار (بيع)، بحسب موقع "روسيا اليوم".