دول أوروبية تعلق طلبات لجوء السوريين.. حديث عن "ترحيل"

وقالت النمساوية في بيان: "بدءا من الآن ستتوقف إجراءات اللجوء المفتوحة للمواطنين السوريين"، موضحة أن التعليمات تقضي "بإعداد ترحيل منظم إلى سوريا".ويعيش حوالى 100 ألف في النمسا، وينتظر الآلاف الموافقة على طلبات اللجوء التي قدّموها.من جانبه، قال متحدث باسم الألمانية إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أوقف جميع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر بعد الإطاحة بالرئيس السوري.وأضاف المتحدث أنه لن يتم النظر في طلبات اللجوء إلى أن تتضح التطورات السياسية في التي خرجت لتوها من حرب أهلية استمرت 13 عاما.ويعيش ما يربو على 800 ألف شخص من حاملي الجنسية السورية في ألمانيا، وجاء أغلبهم كلاجئين بعد قرار المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2015 السماح لأكثر من مليون لجوء بدخول ألمانيا.