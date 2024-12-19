بوتين: لم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو لكنني أعتزم التحدث إليه - عاجل

وقال بوتين أن "هناك من يحاول أن يقدم ما حصل في على أنه هزيمة لروسيا وهذا غير صحيح"، مشيراً إلى "اقتراح روسيا لاستخدام قاعدة حميم لإيصال مساعدات إنسانية إلى السوري وتمت الموافقة على ذلك".وأضاف: "لا نعلم إلى أي درجة نحن بحاجة لقواعدنا في وما الذي يمكن أن تقدمه، ونفكر بشأن مستقبل قواعدنا في انطلاقا من تصرفات السلطات الحالية هناك".وبين أن "روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل إيراني من إلى طهران".