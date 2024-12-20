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بينها العراق.. إليك أرخص 10 دول العالم بأسعار المياه المعبأة عام 2024
دوليات
2024-12-20 | 05:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
1,289 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
من المتوقع أن يصل حجم
سوق
المياه المعبأة بالعالم إلى 274 مليار دولار في عام 2024، وأن يصل 380.5 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.8% خلال الفترة 2024-2029، وفقا لمنصة (موردور إنتليجنس).
عوامل زيادة الطلب على المياه المعبأة في العالم
وفقا لمنصة "إيه إم إيه آر سي" (IMARC) فإن من أهم عوامل الطلب على المياه المعبأة في العالم ما يلي:
*المخاطر
الصحية
أصبح
الناس أكثر وعيا بالمخاطر المحتملة لمياه الصنبور الملوثة، فوفقًا لمنظمة
الصحة
العالمية، في عام 2022، استخدم ما لا يقل عن 1.7 مليار شخص على مستوى العالم مصادر مياه شرب ملوثة، ويشكل التلوث الميكروبي لمياه الشرب نتيجة للتلوث بالبراز
أكبر
خطر على سلامة مياه الشرب في العالم، لذلك، ينجذب المستهلكون إلى المياه المعبأة بسبب سهولة حملها وراحتها وضمان سلامتها.
*الوعي الصحي
أجبر
الوعي المتزايد بالصحة المستهلكين على التحول من استهلاك المشروبات الغازية السكرية إلى بدائل ترطيب أكثر صحة.
*نقص الوصول لمياه الشرب النظيفة
وفقًا لمنصة "إيه إم إيه آر سي"، فإن 2.2 مليار شخص على مستوى العالم ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة في عام 2024.
*أنماط الحياة السريعة
أدت الراحة وأنماط الحياة السريعة إلى زيادة استهلاك المياه المعبأة، خاصة بين سكان المناطق الحضرية، كما أدت التطورات في تكنولوجيا التعبئة والتغليف، بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة وخفيفة الوزن، إلى جعل المياه المعبأة أكثر جاذبية واستدامة.
*تسويق فعال
تجتذب جهود التسويق التي تؤكد على النقاء ومحتوى المعادن والأصل، المستهلكين المهتمين بالصحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن فئات المياه الممتازة مثل المياه المعدنية والمدعمة بالفيتامينات هي أيضا عوامل مساعدة لزيادة الطلب على المياه المعبأة.
*زيادة الدخل
تدعم زيادة الدخل الطلب على المياه المعبأة في الأسواق الناشئة، بالتالي توسِّع دائرة التوزيع سواء عبر قنوات التوزيع المعتادة أو من خلال الإنترنت.
عوامل زيادة الطلب على المياه المعبأة في المنطقة العربية
يتزايد الطلب على المياه المعبأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب المصدر السابق بسبب العوامل التالية:
*المناخ الجاف.
*قلة توافر مياه الصنبور النظيفة.
*الحاجة العامة إلى الترطيب الآمن.
*يعيش حوالي 64% من سكان المنطقة في المدن، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي، مما يزيد الطلب على حلول مياه الشرب المحمولة والموثوقة.
*يلبي الوعي الصحي والرغبة المتزايدة في الحصول على المياه المعبأة الفاخرة قاعدة مستهلكين ثرية بشكل متزايد.
*تعمل قطاعات الضيافة والسياحة على تحسين نمو السوق، وخاصة في دول الخليج العربي.
وقبل استعراض قوائم بأغلى وأرخص 10 دول عالمية وعربية بأسعار المياه المعبأة نتعرف أولًا على العوامل التي تؤثر على أسعار هذه العبوات وأسباب تفاوتها من بلد لآخر وفقا للمصدر السابق.
العوامل المؤثرة على أسعار المياه المعبأة حسب البلد
كما هو الحال بالنسبة لأي منتج قابل للبيع، يمكن للعديد من العوامل أن تساهم في متوسط تكلفة زجاجة المياه في بلد ما مقارنة ببلد آخر، ومن أهمها:
*الجودة
الجودة مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر بما ستدفعه مقابل المياه المعبأة، ففي الدول الأوروبية أو الأميركية الشمالية مثل الولايات المتحدة أو سويسرا أو ألمانيا، تكون اللوائح
الصحية
صارمة، ومعايير المنتجات عالية، وهذا يعني تغليفا أفضل، وعمليات ترشيح أكثر قوة وما إلى ذلك، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية.
أما في البلدان التي لا تكون فيها المعايير عالية أو صارمة، فقد تكون المياه المعبأة أرخص، ولكنها قد تكون أيضا أقل جودة وأمانا.
*نظرة الناس
نظرة الناس إلى المنتجات مثل المياه المعبأة قد تؤثر كذلك على السعر؛ ففي بعض البلدان، يُنظر إلى المياه المعبأة على أنها منتج فاخر، وليس من ضروريات الحياة اليومية، ويمكن أن يؤثر هذا بطبيعة الحال على الأسعار.
وفي البلدان ذات الدخل العالي وتكاليف المعيشة الغالية، تميل العديد من المنتجات إلى أن تكون أكثر تكلفة أيضًا، ويشمل ذلك خيارات مثل المياه المعبأة والمشروبات المماثلة الأخرى.
وفي هذا التقرير قوائم بأغلى وأرخص 10 دول عالمية وعربية بأسعار المياه المعبأة حجم 0.33 لتر عام 2024 وفق ما ذكرت منصة وورلد بوبيوليشن ريفيو (World Population Review).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تأخذ في الاعتبار مستوى الدخل الفردي في الدول أو معادل القدرة الشرائية.
أغلى 10 دول في العالم في أسعار المياه المعبأة عام 2024
فيما يلي قائمة بأغلى 10 دول في العالم بسعر العبوة الواحدة من المياه المعبأة حجم 0.33 لتر مقدرة بالدولار:
1-سويسرا: 4.58 دولارات.
2-لوكسمبورغ: 3.40 دولارات.
3-الدانمارك: 2.92 دولار.
4-ألمانيا: 2.69 دولار.
5-النرويج: 2.69 دولار.
6-النمسا: 2.66 دولار.
7-بلجيكا: 2.59 دولار.
8-هولندا: 2.55 دولار.
9-أستراليا: 2.24 دولار.
10-إسرائيل: 2.20 دولار.
أرخص 10 دول العالم بأسعار المياه المعبأة عام 2024
فيما يلي قائمة بأرخص 10 دول في العالم بسعر العبوة الواحدة من المياه المعبأة مقدرة بالدولار:
1-مصر: 0.12 دولار.
2-بنغلاديش: 0.15 دولار.
3-نيبال: 0.17 دولار.
4-ليبيا: 0.18 دولار.
5-الهند: 0.18 دولار.
6-العراق: 0.20 دولار.
7-الجزائر: 0.22 دولار.
8-نيجيريا: 0.23 دولار.
9-باكستان: 0.23 دولار.
10-أوزبكستان: 0.26 دولار.
أغلى 5 دول عربية بأسعار المياه المعبأة عام 2024
1-الإمارات: 0.60 دولار.
2-فلسطين: 0.59 دولار.
3-الكويت: 0.42 دولار.
4-الأردن: 0.38 دولار.
5-قطر والمغرب: 0.36 دولار.
أرخص 5 دول عربية بأسعار المياه المعبأة عام 2024
1-مصر: 0.12 دولار.
2-ليبيا: 0.18 دولار.
3-العراق: 0.20 دولار.
4-الجزائر: 0.22 دولار.
5- السعودية: 0.26 دولار.
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أرخص 10 دول العالم
أسعار المياه المعبأة عام 2024
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