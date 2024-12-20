مقتل زعيم "داعش" الإرهابي في سوريا

وقالت القيادة ان" ضربة دير بسوريا اسفرت عن مقتل زعيم أبو يوسف".واضافت، ان "الغارة جزء من التزامنا بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضدنا".