إصابة مقيم وأضرار مادية في الرياض إثر "اعتراض صاروخ حوثي"

وقال الدفاع المدني السعودي، إن فرقه اتخذت الإجراءات المعتمدة، فيما أعلن تحالف دعم في اعتراض وتدمير الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة.وفي السياق، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن ومحافظة الخرج، عقب تفعيل الإنذار المبكر.وكانت الرياض قد شهدت، الثلاثاء، سقوط شظايا صاروخين جرى اعتراضهما، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم امرأتان ورجل وطفل، وأضرار مادية في 15 منزلاً سكنياً.