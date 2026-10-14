الطاقة الدولية: نقص الديزل يهدد الأسواق العالمية حتى 2027

بلغت هوامش أرباح تكرير نحو 95 دولار للبرميل في سبتمبر، مدفوعة بانخفاض طاقة التكرير في الشرق الأوسط. وأكدت الوكالة أن الأسعار المرتفعة تزيد تكاليف السلع، وتضغط على الدخول الحقيقية والنشاط الاقتصادي، وتفاقم التضخم.ورغم توقع تعافي عمليات التكرير العالمية بنهاية العام، فإن هذا التحسن لن يكون كافيا لتعويض العجز المتراكم في نواتج التقطير المتوسطة، التي تشمل الديزل وزيت الغاز ووقود الطائرات.تراجع الاحتياطيات ومخاطر الإمداداتتنسق الدول الأعضاء في الوكالة سحب 100 مليون برميل من النفط والديزل من الاحتياطيات الاستراتيجية لاحتواء ارتفاع الأسعار، وسط ضغوط على قطاعات الصناعة والزراعة والنقل.وأشار التقرير إلى تباطؤ السحب من الاحتياطيات، بعدما انخفض إلى نحو 270 ألف برميل يوميا في سبتمبر، مقابل متوسط 2.2 مليون برميل يوميا بين مارس ويونيو. وبلغ إجمالي المسحوب من مخزونات الطوارئ 331 مليون برميل حتى نهاية سبتمبر، فيما لا تزال كميات إضافية لم تُسحب في أوروبا والأمريكيتين وآسيا وأوقيانوسيا.ويمثل الديزل أكثر من 200 مليون برميل من إجمالي مخزونات الدول الأعضاء، البالغة نحو مليار برميل. وحذرت الوكالة من أن استمرار استنزاف هذه الاحتياطيات يضعف قدرة الأسواق على مواجهة الصدمات، وقد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات خلال الأشهر المقبلة قبل ظهور فائض محتمل في 2027.توقعات العرض والطلبتتوقع الوكالة تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا في 2026، يأتي ربعها من انخفاض طلب الديزل، مقابل تراجع المعروض بنحو 5.8 مليون برميل يوميا. وفي 2027، يتوقع ارتفاع المعروض بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا، بما يعيد السوق إلى الفائض.تعافٍ جزئي لصادراتارتفعت صادرات النفط الخام من منتجي الخليج بمقدار 4.4 مليون برميل يوميا في سبتمبر، لتبلغ نحو 75% من مستويات ما قبل الحرب. كما زادت حركة الشحن عبر 3.7 مليون برميل يوميا، إلى 10.9 مليون برميل.لكن الوكالة حذرت من أن تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة وناقلات النفط في المنطقة قد يعرقل مزيدا من التعافي، ويبقي أسواق عرضة للاضطرابات.