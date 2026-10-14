الطاقة الدولية: نقص الديزل يهدد الأسواق العالمية حتى 2027

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الرئيس الأوكراني يرفض الاستقالة "تحت الضغط الأمريكي"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578793-639275877589641359.jpeg
الطاقة الدولية: نقص الديزل يهدد الأسواق العالمية حتى 2027
دوليات
2026-10-14 | 11:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
51 شوهد
حذرت وكالة
الطاقة الدولية
، في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء، من احتمال استمرار نقص إمدادات
الديزل
عالميا حتى عام 2027، نتيجة تراجع الإنتاج بسبب النزاع في الشرق الأوسط .
بلغت هوامش أرباح تكرير
الديزل
نحو 95 دولار للبرميل في سبتمبر، مدفوعة بانخفاض طاقة التكرير في الشرق الأوسط. وأكدت الوكالة أن الأسعار المرتفعة تزيد تكاليف السلع، وتضغط على الدخول الحقيقية والنشاط الاقتصادي، وتفاقم التضخم.
ورغم توقع تعافي عمليات التكرير العالمية بنهاية العام، فإن هذا التحسن لن يكون كافيا لتعويض العجز المتراكم في نواتج التقطير المتوسطة، التي تشمل الديزل وزيت الغاز ووقود الطائرات.
تراجع الاحتياطيات ومخاطر الإمدادات
تنسق الدول الأعضاء في الوكالة سحب 100 مليون برميل من النفط والديزل من الاحتياطيات الاستراتيجية لاحتواء ارتفاع الأسعار، وسط ضغوط على قطاعات الصناعة والزراعة والنقل.
وأشار التقرير إلى تباطؤ السحب من الاحتياطيات، بعدما انخفض إلى نحو 270 ألف برميل يوميا في سبتمبر، مقابل متوسط 2.2 مليون برميل يوميا بين مارس ويونيو. وبلغ إجمالي المسحوب من مخزونات الطوارئ 331 مليون برميل حتى نهاية سبتمبر، فيما لا تزال كميات إضافية لم تُسحب في أوروبا والأمريكيتين وآسيا وأوقيانوسيا.
ويمثل الديزل أكثر من 200 مليون برميل من إجمالي مخزونات الدول الأعضاء، البالغة نحو مليار برميل. وحذرت الوكالة من أن استمرار استنزاف هذه الاحتياطيات يضعف قدرة الأسواق على مواجهة الصدمات، وقد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات خلال الأشهر المقبلة قبل ظهور فائض محتمل في 2027.
توقعات العرض والطلب
تتوقع الوكالة تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا في 2026، يأتي ربعها من انخفاض طلب الديزل، مقابل تراجع المعروض بنحو 5.8 مليون برميل يوميا. وفي 2027، يتوقع ارتفاع المعروض بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا، بما يعيد السوق إلى الفائض.
تعافٍ جزئي لصادرات
الخليج
ارتفعت صادرات النفط الخام من منتجي الخليج بمقدار 4.4 مليون برميل يوميا في سبتمبر، لتبلغ نحو 75% من مستويات ما قبل الحرب. كما زادت حركة الشحن عبر
مضيق هرمز
3.7 مليون برميل يوميا، إلى 10.9 مليون برميل.
لكن الوكالة حذرت من أن تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة وناقلات النفط في المنطقة قد يعرقل مزيدا من التعافي، ويبقي أسواق
الطاقة العالمية
عرضة للاضطرابات.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترامب: اتفقت مع بوتين على تزويد السوق العالمية بـ300 الف طن من الديزل
14:58 | 2026-10-09
الحروب تهدد سوق الديزل العالمي بأزمة شتوية
12:06 | 2026-08-08
ترامب يهدد برفع الرسوم على السيارات الكندية إلى 50% في 2027
12:19 | 2026-08-24
الزيدي يؤكد: 2027 سيكون عام مُضاعفة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية
11:36 | 2026-08-15
الديزل
الطاقة
الطاقة العالمية
الطاقة الدولية
وكالة الطاقة
مضيق هرمز
الخليج
النزا
يانوس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
اقتصاد
36.43%
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
اقتصاد
23.47%
09:54 | 2026-10-13
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
09:54 | 2026-10-13
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
محليات
20.89%
02:40 | 2026-10-14
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
02:40 | 2026-10-14
موجة الامطار لا تتوقف وترافق العراقيين لأربعة أيام متتالية
محليات
19.22%
02:00 | 2026-10-13
موجة الامطار لا تتوقف وترافق العراقيين لأربعة أيام متتالية
02:00 | 2026-10-13
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
الجيش الأمريكي يعلن تدمير قارب "إيراني" في خليج عمان
16:08 | 2026-10-14
الرئيس الأوكراني يرفض الاستقالة "تحت الضغط الأمريكي"
15:40 | 2026-10-14
الجيش الإيراني يتحدث عن "عزلة استراتيجية" للولايات المتحدة
14:45 | 2026-10-14
الحوثيون يعلنون استهداف منشآت ومطار في السعودية
13:38 | 2026-10-14
غداً.. محكمة أمريكية توجه اتهامات جديدة لمادورو وزوجته
13:23 | 2026-10-14
بالفيديو.. غرق سفينة تحمل أكثر من 2500 حاوية في هرمز
13:19 | 2026-10-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.