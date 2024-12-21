غارة جوية عنيفة تستهدف صنعاء

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء اليوم السبت، بتعرض اليمنية صنعاء لغارة .

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وقالت تلك الوسائل، إن "العاصمة صنعاء تعرضت، مساء اليوم السبت، لغارة عنيفة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أنها ضربت "هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، وقال الإسرائيلي إنه فشل في اعتراضه، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.



وأمس الجمعة، أعلن الحوثيون أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين بعدد من الطائرات المسيّرة ضد "أهداف حيوية" جنوب ووسط "إسرائيل".



والخميس، أعلنت الجماعة اليمنية تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية "إسرائيلية"، بالتزامن مع غارات "إسرائيل" على صنعاء والحديدة.