"تصريحات أسيء تفسيرها".. طهران تتراجع عن فتح سفارتها بدمشق

وقالت مهاجراني أن "التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة في في مؤتمرها الأسبوعي قد أسيء تفسيرها، واوضحت: "ان ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا"، حسب ما نقلته أنباء إرنا الرسمية.كما أشارت مهاجراني في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن "الوضع الحالي في غير واضح"، مؤكدة أن "تقييم للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد".وأضافت: "ليس من الواضح كيف ولماذا غيرت بعض فجأة مواقفها تجاه وما هو أو التبرير وراء ذلك".وشددت على أن "أي قرار إيراني بهذا الشأن سيكون قائمًا على تحليل دقيق لتصرفات وأداء الحكام السوريين".وكانت المتحدثة قالت أمس الثلاثاء، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك".