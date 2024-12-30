وزير خارجية سوريا يعلن تلقيه دعوة رسمية لزيارة السعودية

نيوز – دولي

اعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين إنه تلقى دعوة رسمية من نظيره السعودي الأمير بن فرحان لزيارة السعودية.

وأكد الشيباني "استعداد سوريا لبناء علاقات استراتيجية مع المملكة السعودية في كافة المجالات".

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس"، تلقيت دعوة رسمية من معالي وزير الخارجية في المملكة السعودية السيد بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة، أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

وكان العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، قد أكد أن للسعودية دورا كبيرا في مستقبل سوريا، مشيراً إلى أن التصريحات السعودية الأخيرة تجاه سوريا تعد إيجابية جداً.

وأشار إلى أن للسعودية فرصاً استثمارية كبرى في سوريا، قائلاً: "أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد".