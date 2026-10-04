روسيا تعلن قصف جسر في كييف وسفينتين قرب أوديسا

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أن "الجيش الروسي استهدف الجسر الشمالي في العاصمة الذي يُستخدم لنقل القوات والإمدادات العسكرية الأوكرانية"، وأشارت الوزارة في بيانها إلى إصابة سفينتي شحن في كانتا تنقلان معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا.من جانبه، قال رئيس بلدية كييف ، عبر "تلغرام"، إن "إحدى الضربات الروسية أصابت الجسر الشمالي وألحقت أضرارا بالطريق".