طهران تنفي "الرواية الأمريكية" حول ترحيل دبلوماسيين إيرانيين

وأوضح عراقجي أن "جميع الدبلوماسيين الإيرانيين الذين سافروا إلى لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قد غادروا باستثناء شخص واحد عاد مبكرا وفقا للجدول الزمني المحدد".كما أشار إلى أن "التباهي بالأنباء الكاذبة حول طرد دبلوماسيين يعد سلوكا غير لائق لرئيس أي جهاز دبلوماسي"، مؤكدا أن "مثل هذا النهج يعكس اليأس والفشل قبل كل شيء، كما أنه يتعارض مع التزامات للأمم المتحدة".وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي وفق موقع "أكسيوس" إن "الوزير روبيو جاد في الأمر، فقد عثر على عضوين آخرين من الوفد الإيراني لا يزالان في نيويورك بعد فترة طويلة من انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد طردا الآن من البلاد".وأوضح أن وجهت طلبا يوم الاثنين الماضي إلى البعثة الإيرانية لدى يقتضي بمغادرة جميع أعضاء الوفد فورا، غير أن الدبلوماسيين لم يمتثلا للطلب، مضيفا أن "أحد الدبلوماسيين الإيرانيين غادر ليلة الجمعة، والثاني صباح السبت".