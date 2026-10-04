بزشكيان يقبل استقالة وزير النفط الإيراني

وقالت الرئاسة، "الرئيس بزشكيان يقبل استقالة التي قدمها لأسباب شخصية".

وأضافت "الرئيس بزشكيان عين رئيس الوطنية قائما بأعمال بعد استقالة الوزير".

وكانت وسائل إعلام أعلنت، اليوم الاحد، أن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد قدم استقالته من منصبه.