وقال خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن لدى المنظمة "أسبابا معقولة للاعتقاد" أنه في الفترة ما بين 5 و22 ديسمبر 2023، استخدمت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المحيطة بمستشفى العودة الذخيرة الحية بشكل متكرر، مما أدى إلى وفاة عاملين صحيين خلال هذه الفترة. وتم التوصل إلى نفس النتيجة فيما يتعلق بالهجوم على الأمل في 31 يناير 2024.وأشاروا إلى أنه في العودة بمدينة جباليا، أدى إطلاق إلى تقييد الحركة داخل مباني المستشفى لفترة طويلة، وأدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية. وعلى سبيل المثال، في 7 ديسمبر 2023، أصيبت ممرضة بالمستشفى برصاصة قاتلة في صدرها بينما كانت تنظر من النافذة من قناص. كما أصيب أحد موظفي المستشفى برصاصة في الرأس أثناء وقوفه بالقرب من النافذة في 9 ديسمبر 2023.وأضافوا أن امرأتين حامل قتلتا بنفس الطريقة، على بعد 20 مترا من مدخل المستشفى.وتابع الخبراء: "لم تكن هناك معلومات في أي من الحوادث الموصوفة أعلاه تشير إلى أن الضحايا كانوا متورطين بشكل مباشر في الأعمال العدائية".