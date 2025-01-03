بعد وصولها دمشق.. بيربوك ترتدي سترة واقية من الرصاص

وظهرت صور ومقاطع فيديو للوزيرة الألمانية وهي تتسلم السترة الواقية من أحد العسكريين قبل نزولها إلى أرض مطار دمشق الدولي.وكان على رأس مستقبليها ممثلين اثنين من السورية الجديدة والتزما بأصول الترحيب بالنساء عبر عدم الامتناع عن المصافحة يدا بيد تبعا للعادات الإسلامية.وتعتبر هذا الزيارة الأولى لمسؤول رفيع إلى دمشق منذ وصول السورية الجديدة إلى سدّة الحكم في سوريا بعد سقوط النظام السوري.