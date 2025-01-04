البيرو.. مصرع وفقدان 12 شخصاً بسقوط حافلة من ارتفاع 150 متراً

وقالت وزارة إنّ الحادثة أسفرت أيضاً عن إصابة 15 شخصاً آخر بجروح استدعت نقلهم إلى قريب للعلاج، بينما لم تتّضح في الحال أسبابه.وكانت الحافلة متّجهة من ليما إلى بومامبامبا (شمال) سقطت من ارتفاع 150 متراً قبل أن تنتهي في النهر في ماريسكال لوزورياغا بمنطقة أنكاش على بُعد نحو 430 كيلومتراً شمال شرق .والحافلة التابعة لشركة كونتشوكوس إكسبرس انشطرت إلى قسمين أثناء تدحرجها على المنحدر، بحسب صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.