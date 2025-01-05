في هولندا وروسيا.. اضطرابات في الرحلات الجوية

نيوز – دولي

شهدت هولندا وروسيا اضطرابات في اليوم الأحد، حيث أُلغيت العشرات من الرحلات في مطار سخيبول الهولندي بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين علقت بعض المطارات مثل نيجنكامسك وإيجيفسك الرحلات لضمان السلامة وسط ظروف غير مستقرة.

وقال متحدث باسم الخطوط الهولندية، اليوم الأحد، إن 70 رحلة على الأقل أُلغيت وتأجلت العديد من الرحلات الأخرى في مطار سخيبول الهولندي بسبب سوء الأحوال .

وأضاف أن جرافات بدأت في إزالة الثلوج المتراكمة في المطار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، ومن المتوقع العمل بالمطار بحلول منتصف النهار، مع استمرار بعض التأخيرات في الرحلات.

وفي آخر يوم من عطلات الدراسة الشتوية في هولندا، غطت طبقة رقيقة من الثلوج أجزاء من أمستردام.

من جهة أخرى، قالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا)، اليوم الأحد، إن المطارات في مدن نيجنكامسك وإيجيفسك وبيرم علقت مؤقتًا الرحلات القادمة والمغادرة اعتبارًا من الساعة 10:05 صباحًا بالتوقيت المحلي (07:15 بتوقيت غرينتش)، لضمان السلامة للطائرات المدنية.

ولم تذكر الوكالة سببًا معينًا للقرار، لكن مطارات روسية أُغلقت سابقًا بسبب خطر التعرض لضربات بطائرات مسيرة تطلقها أوكرانيا في محيط هذه المطارات، وتقع المدن الثلاث شرقي العاصمة موسكو.