مقتل وإصابة ثلاثة عناصر من قوات التحالف في العراق

أعلنت القيادة الأمريكية، الاثنين، عن مقتل أحد عناصر قوات وإصابة اثنين خلال ضربة ضد تنظيم "داعش" في .



وقالت القيادة في بيان، "من 30 ديسمبر إلى 6 يناير، شنت القيادة والقوات العراقية ضربات متعددة في جبال الحمرين في العراق، مستهدفة المعروفة".

وأضاف البيان أن الضربات "عملت العمليات على تعطيل وتدهور قدرة على تخطيط وتنظيم وشن الهجمات ضد المدنيين في المنطقة، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".



وتابع "قتل أحد أعضاء وأصيب اثنان من دولتين مختلفتين"، مضيفا "لم تكن هناك إصابات للأفراد الأمريكيين أو أضرار في المعدات الأمريكية".