رئيسة الإطفاء في لوس أنجلوس: إدارة المدينة خذلتنا

نيوز – دولي

انتقدت رئيسة إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس كريستين كراولي، إدارة بشأن مكافحة الحرائق قائلة إنها خذلت إدارة الإطفاء، مع استمرار حرائق الغابات الكبيرة في تدمير .

واشتكت كراولي من أن طالـ17 مليون دولار التي تم اقتطاعها من ميزانية إدارة الإطفاء كان لها تأثير سلبي على قدرة الإدارة على مكافحة الحرائق".

وقالت "لم نعد قادرين الاستمرار على هذا الوضع، ليس لدينا عدد كاف من الإطفاء".

وأضافت رئيسة إدارة الإطفاء، أنها "حاولت كثيرا أن توضح لمسؤولي مدى النقص في عدد الموظفين وفي الموارد وفي التمويل لدى إدارة إطفاء لوس أنجلوس".

وتابعت أن "الإدارة شهدت زيادة بنسبة 55% في عدد الاتصالات التي تلقتها منذ عام 2010، إلا أن عدد الإطفاء كان يتراجع".

وأردفت: "الموارد الإضافية الواردة إلينا ستساعدنا في هذه الكارثة الحالية، ولكن في المستقبل، يمكن أن يحدث هذا في أي مكان في كل مدينة في لوس أنجلوس ونحتاج إلى أن يكون لدينا التمويل والدعم".

وأمس الجمعة، قال مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس إن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات المستمرة منذ أيام.

ومنذ الثلاثاء الماضي، اجتاحت الحرائق أحياء مختلفة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وخاصة حول منطقة لوس أنجلوس، نتيجة لذلك، التهمت النيران أحياء فخمة ومنازل فارهة لمشاهير هوليوود.

ويعد حريق باليساديس بين سانتا مونيكا وماليبو في غرب لوس أنجلوس، وحريق إيتون في الشرق قرب باسادينا من أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ المدينة، وقد أتى على أكثر من 34 ألف فدان وحول أحياء بأكملها إلى رماد.