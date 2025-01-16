إصابة في الذراع وجبيرة.. سقوط البابا فرنسيس في بيت القديسة مارتا

وذكر في بيان أن "الحادث وقع في بيت القديسة مارتا، وأصيب البابا بكدمة في ساعده الأيمن، وتم تركيب جبيرة للذراع كإجراء احترازي".وذكر أن سقوط البابا اليوم وقع في سانتا مارتا، وشوهد البابا لاحقا وقد تم تركيب حمالة لذراعه اليمنى.يذكر أنه في 7 الماضي، أصيب البابا في ذقنه بعد اصطدام بمنضدة سرير نومه في ما يبدو أنه سقوط مما أسفر عن إصابته بكدمة قوية.