بوتين يؤكد التزامه بحل شامل لأوضاع سوريا وبزشكيان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية عليها

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، إنه "تبادلت الآراء مع الرئيس الإيراني بشأن الإقليمية والدولية، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تشكل قفزة نوعية في الشراكة بين وإيران".وتابع، أن "العلاقات مع كبيرة وواسعة وتحقق مصالح ولن تتوقف عند ما وصلنا إليه"، مشيرا الى ان "روسيا تدعم في إنشاء الكوادر وتدريبها".وأضاف، أنه "نعتمد مبدأ سيادة وعدم التدخل في شؤون الأخرى، وروسيا تلتزم بحل شامل لأوضاع في مع احترام سيادتها ووحدة أراضيها".وأشار الى انه "ناقشنا اتفاق وقف إطلاق النار في والذي سيسمح بعودة المعتقلين الفلسطينيين"، مختتماً قوله بأنه "ندعم شعب في أوضاعهم ونقدم لهم الإغاثة".من جانبه، أكد بزشكيان، أن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستقوي العلاقة بين وروسيا"، مبيناً أن "روسيا تلعب دورا كبيرا ومهما بالنسبة إلى ونأمل تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي".ولفت الى انه "سنتخطى العقبات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا، ونعمل بشكل مشترك مع في مكافحة الإرهاب".وبين، أن "روسيا وإيران تنددان بالاعتداءات الإسرائيلية على واحتلال جزء من أراضيها".