إسرائيل تكثف غاراتها قبيل وقف الحرب.. حصيلة جديدة للقتلى

نيوز ـ دوليات

كثف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، غاراته على قطاع ما أدى الى مقتل 23 شخصاً وإصابة 83 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لمصادر طبية في غزة، فإن حصيلة الهجوم الإسرائيلي ارتفعت على قطاع منذ 7 تشرين الاول 2023 إلى 46,899 قتيلا و110,725 مصاباً

كما قالت المصادر الطبية، إنه "في اليوم 470 للحرب على قطاع غزة، ارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، أدت إلى استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 83 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت إلى أن "العديد من القتلى ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وكشفت القطرية، في وقت سابق من اليوم السبت، عن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في صباح يوم غد الأحد.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، خلال الصحفي الأسبوعي الذي عقده في بمدينة جنيف السويسرية، إنه بحسب البيانات الطبية فإن 15 ألف طفل قتلوا منذ 7 تشرين الاول 2023.