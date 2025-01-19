ضبطت بمقرات الجيش السوري.. إتلاف كميات كبيرة من المخدرات (صور)

وذكرت السورية (سانا) بأن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود لمكافحة آفة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".وأضافت أن "إدارة مكافحة في الوزارة أشرفت على إتلاف المواد المخدرة التي عُثر عليها داخل مقارّ الفرقة الرابعة، التي كان يقودها الأسد شقيق الرئيس السوري السابق الأسد".