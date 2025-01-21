نيوز-دولي

قال الرئيس الأمريكي إن ستنسحب من منظمة العالمية، مضيفا أن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات الصحية الدولية.

وأضاف أن المنظمة لم تتصرف بمعزل عن "التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها" وطالبت "بمدفوعات باهظة على نحو غير عادل" من لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل .

وأوضح عند التوقيع على الأمر التنفيذي "منظمة العالمية خدعتنا، والجميع يخدعون . لن يحدث هذا بعد الآن".

وتعني هذه الخطوة أن ستترك وكالة التابعة للأمم المتحدة في غضون 12 شهرا وستوقف جميع المساهمات المالية لعملها.

والولايات المتحدة هي أكبر داعم مالي لمنظمة العالمية، إذ تساهم بنحو 18 بالمئة من إجمالي تمويلها، علما أن أحدث ميزانية للمنظمة لعامي 2024 و2025، كانت 6.8 مليار دولار.

وانسحاب من منظمة العالمية ليس مفاجئا، فقد اتخذ خطوات للانسحاب منها في 2020، خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى، متهما إياها بمساعدة جهود "لتضليل العالم" بشأن منشأ كوفيد.

وتنفي منظمة العالمية بشدة هذا الادعاء وتقول إنها تواصل الضغط على بكين لمشاركة البيانات لتحديد ما إذا كان كوفيد نشأ من اتصال بشري بحيوانات مصابة أو بسبب البحث في فيروسات مماثلة في مختبر محلي.