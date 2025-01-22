اول زيارة منذ 15 عاما.. وزير الخارجية السعودي في لبنان غداً

ومن المتوقع أن يلتقي الأمير بن فرحان، في بيروت، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف .وكان وزير الخارجية السعودي، قال في حديث في المنتدى الاقتصادي في دافوس، أمس الثلاثاء، إنه سيزور لبنان قريبا.وذكرت "رويترز" أن الأمير بن فرحان سيصل بيروت غدا، في مسعى للحصول على تعهد بالإصلاح، معتبرة أن الزيارة "تعكس التحولات السياسية الهائلة في لبنان منذ الضربات القوية التي وجهتها إسرائيل لحزب الله في الحرب التي دارت بينهما العام الماضي، فضلا عن الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي".وتولى عون منصبه في يناير/كانون الثاني الجاري، وكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في لبنان الذي يعاني من أزمة مالية منذ عام 2019، ويواجه الآن فاتورة إعادة تتكلف مليارات الدولارات.وقال الأمير بن فرحان، في كلمة خلال جلسة بعنوان "الدبلوماسية في أوقات الفوضى" في دافوس، إن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين "شيئا إيجابيا للغاية"، معربا عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل غير البعيد".وشدد على ضرورة أن يواصل لبنان تنفيذ إصلاحات جادة تعكس تطلعه نحو مستقبل أفضل، وتمنى أن "يتولى اللبنانيون أنفسهم مسؤولية اتخاذ القرارات التي تدفع بلادهم نحو مسار مختلف وأكثر استقرارا"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.