اول زيارة منذ 15 عاما.. وزير الخارجية السعودي في لبنان غداً

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:30 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بنزيما يعادل ميتروفيتش ويهدد رونالدو
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-513902-638731609141100148.jpg
اول زيارة منذ 15 عاما.. وزير الخارجية السعودي في لبنان غداً
دوليات
2025-01-22 | 11:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
262 مشاهدة
يصل وزير الخارجية السعودي الأمير
فيصل
بن فرحان، إلى لبنان غدا الخميس، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 15 عاما.
ومن المتوقع أن يلتقي الأمير
فيصل
بن فرحان، في بيروت، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف
سلام
.
وكان وزير الخارجية السعودي، قال في حديث في المنتدى الاقتصادي
العالمي
في دافوس، أمس الثلاثاء، إنه سيزور لبنان قريبا.
وذكرت "رويترز" أن الأمير
فيصل
بن فرحان سيصل بيروت غدا، في مسعى للحصول على تعهد بالإصلاح، معتبرة أن الزيارة "تعكس التحولات السياسية الهائلة في لبنان منذ الضربات القوية التي وجهتها إسرائيل لحزب الله في الحرب التي دارت بينهما العام الماضي، فضلا عن الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وتولى عون منصبه في يناير/كانون الثاني الجاري، وكلف
سلام
بتشكيل الحكومة الجديدة، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في لبنان الذي يعاني من أزمة مالية منذ عام 2019، ويواجه الآن فاتورة إعادة
إعمار
تتكلف مليارات الدولارات.
وقال الأمير
فيصل
بن فرحان، في كلمة خلال جلسة بعنوان "الدبلوماسية في أوقات الفوضى" في دافوس، إن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين "شيئا إيجابيا للغاية"، معربا عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل غير البعيد".
وشدد على ضرورة أن يواصل لبنان تنفيذ إصلاحات جادة تعكس تطلعه نحو مستقبل أفضل، وتمنى أن "يتولى اللبنانيون أنفسهم مسؤولية اتخاذ القرارات التي تدفع بلادهم نحو مسار مختلف وأكثر استقرارا"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
محمد بن سلمان يوجه دعوة للرئيس اللبناني الجديد لزيارة السعودية
05:34 | 2025-01-11
بين ذمّ رئيس الجمهورية اللبنانية السابق وفوزها بجائزة "الأيقونة" في السعودية.. اليسا تتصدّر الترند!
13:01 | 2024-12-12
متجهة نحو السعودية.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بمطار بيروت
08:36 | 2025-01-22
العراق يطلق مبادرات اغاثية عاجلة لمساعدة لبنان والمشاركة بالاعمار
13:03 | 2025-01-21
السعودية
لبنان
زيارة رسمية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار من رئيس الوزراء يخص المتقاعدين
محليات
53.86%
01:45 | 2025-01-21
خبر سار من رئيس الوزراء يخص المتقاعدين
01:45 | 2025-01-21
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الأحد المقبل
محليات
17.43%
14:01 | 2025-01-21
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الأحد المقبل
14:01 | 2025-01-21
اندلاع حريق داخل مجمع تجاري في الكاظمية
محليات
14.74%
16:33 | 2025-01-20
اندلاع حريق داخل مجمع تجاري في الكاظمية
16:33 | 2025-01-20
عطلة لهذه الفئة من الموظفين غداً
محليات
13.97%
13:02 | 2025-01-22
عطلة لهذه الفئة من الموظفين غداً
13:02 | 2025-01-22
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
ناس وناس
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٠١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-22
ناس وناس
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٠١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-22
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
من الأخير
ترامب يتجهز للشرق بسلة واحدة - حلقة ٦٣ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-21
من الأخير
ترامب يتجهز للشرق بسلة واحدة - حلقة ٦٣ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-21
استديو Noon
مسابقات وكلمه السر 21-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-21
استديو Noon
مسابقات وكلمه السر 21-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-21
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما اصعب ناقل الكلام عليك او الذي تحدث عنك بسوء؟ 21-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-21
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما اصعب ناقل الكلام عليك او الذي تحدث عنك بسوء؟ 21-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-21
طل الصباح
زوم شنو؟ 21-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-21
طل الصباح
زوم شنو؟ 21-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-20
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
ناس وناس
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٠١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-22
ناس وناس
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٠١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-22
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
من الأخير
ترامب يتجهز للشرق بسلة واحدة - حلقة ٦٣ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-21
من الأخير
ترامب يتجهز للشرق بسلة واحدة - حلقة ٦٣ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-21
استديو Noon
مسابقات وكلمه السر 21-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-21
استديو Noon
مسابقات وكلمه السر 21-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-21
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما اصعب ناقل الكلام عليك او الذي تحدث عنك بسوء؟ 21-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-21
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما اصعب ناقل الكلام عليك او الذي تحدث عنك بسوء؟ 21-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-21
طل الصباح
زوم شنو؟ 21-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-21
طل الصباح
زوم شنو؟ 21-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-20
اخترنا لك
سوريا.. قتلى وجرحى من "العمليات العسكرية" بكمين مسلح
13:25 | 2025-01-22
دولة عربية هي الأقرب للتطبيع مع إسرائيل
13:23 | 2025-01-22
"بقعة سوداء" في بلد عربي تذهل العلماء... صورة
13:12 | 2025-01-22
اللغة ابرز التحديات للاجئين
12:46 | 2025-01-22
الكويت.. الإطاحة بعصابة نفذت سطوا مسلحا على صرافة
12:33 | 2025-01-22
مفاجآت في واقعة إضرام شاب النار في والدته
12:29 | 2025-01-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.