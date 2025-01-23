بن سلمان يرفع الرهان مع ترامب الى 600 مليار.. هل خطفت السعودية الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الامريكي؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يكتسح سالزبورج بخماسية في أبطال أوروبا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-513934-638732059119395775.jpg
بن سلمان يرفع الرهان مع ترامب الى 600 مليار.. هل خطفت السعودية الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الامريكي؟
دوليات
2025-01-23 | 00:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,131 مشاهدة
السومرية
نيوز-دوليات
ابلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبة المملكة بتوسيع استثمارتها في
الولايات المتحدة
الامريكية
خلال السنوات الأربع المقبلة بـ600 مليار دولار، وذلك بعد ان اشترط ترامب ان تستثمر
السعودية
بـ500 مليار دولار ليجعلها وجهة الأولى في اول زياراته الخارجية بعد تنصيبه.
وقالت وكالة الانباء
السعودية
ان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل
التعاون
بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة
الشرق
الأوسط، إلى جانب تعزيز
التعاون
الثنائي لمحاربة الإرهاب، بحسب "واس"
وأضافت الوكالة ان الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار ولي العهد إلى قدرة إدارة الرئيس ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في
الولايات المتحدة
على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكدًا رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع
الولايات المتحدة
في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.
وكان ترامب قد سُئل بعد تنصيبه في مؤتمر صحفي عن البلد الأول الذي سيزوره بأول زيارة خارجية له كرئيس جديد للولايات المتحدة، قال انها المملكة المتحدة بريطانيا عادة، لكن في ولايتي السابقة زرت
السعودية
نتيجة إعلانها الاستثمار بـ450 مليار دولار لدينا، وهذه المرة اذا أعلنت
السعودية
الاستثمار بـ500 مليار دولار قد تكون وجهتي الخارجية الأولى.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
لماذا استبعد رجل دين عراقي من حفل تنصيب ترامب؟
03:33 | 2025-01-23
ترامب يرشح "بوزدر" كسفير أمريكي جديد لدى الاتحاد الأوربي
02:17 | 2025-01-23
لعنة تنصيب ترامب ترافق الذهب الأسود.. النفط يواصل خسائره
00:21 | 2025-01-23
ترامب يمهل مبعوثه 100 يوم لحل الأزمة الروسية الأوكرانية
16:12 | 2025-01-22
بن سلمان
ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة لهذه الفئة من الموظفين غداً
محليات
34.76%
13:02 | 2025-01-22
عطلة لهذه الفئة من الموظفين غداً
13:02 | 2025-01-22
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الأحد المقبل
محليات
32.82%
14:01 | 2025-01-21
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الأحد المقبل
14:01 | 2025-01-21
مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات بينها يخص لقاحات كورونا
سياسة
17.6%
11:00 | 2025-01-21
مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات بينها يخص لقاحات كورونا
11:00 | 2025-01-21
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في بغداد يوم الاحد
محليات
14.82%
07:57 | 2025-01-21
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في بغداد يوم الاحد
07:57 | 2025-01-21
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
من الأخير
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
من الأخير
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
استديو Noon
أحلى مساء اعرف أغنيتك وين؟ 22-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-22
استديو Noon
أحلى مساء اعرف أغنيتك وين؟ 22-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 22-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 22-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-22
طل الصباح
أبراج - رسالة 22-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-22
طل الصباح
أبراج - رسالة 22-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-22
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
من الأخير
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
من الأخير
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
استديو Noon
أحلى مساء اعرف أغنيتك وين؟ 22-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-22
استديو Noon
أحلى مساء اعرف أغنيتك وين؟ 22-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 22-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 22-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-22
طل الصباح
أبراج - رسالة 22-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-22
طل الصباح
أبراج - رسالة 22-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-22
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
اخترنا لك
15 وظيفة سينمو الطلب عليها بحلول 2030.. تعرف عليها
05:55 | 2025-01-23
لماذا استبعد رجل دين عراقي من حفل تنصيب ترامب؟
03:33 | 2025-01-23
ترامب يرشح "بوزدر" كسفير أمريكي جديد لدى الاتحاد الأوربي
02:17 | 2025-01-23
تجدد الحرائق في لوس أنجلوس .. أوامر بإخلاء أكثر من 50 ألف شخص
01:04 | 2025-01-23
إعادة جماعة الحوثي إلى قائمة المنظمات الإرهابية
00:45 | 2025-01-23
ترامب يمهل مبعوثه 100 يوم لحل الأزمة الروسية الأوكرانية
16:12 | 2025-01-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.