بن سلمان يرفع الرهان مع ترامب الى 600 مليار.. هل خطفت السعودية الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الامريكي؟

وقالت وكالة الانباء ان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال الاتصال بحث سبل بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الأوسط، إلى جانب تعزيز الثنائي لمحاربة الإرهاب، بحسب "واس"وأضافت الوكالة ان الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار ولي العهد إلى قدرة إدارة الرئيس ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكدًا رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.وكان ترامب قد سُئل بعد تنصيبه في مؤتمر صحفي عن البلد الأول الذي سيزوره بأول زيارة خارجية له كرئيس جديد للولايات المتحدة، قال انها المملكة المتحدة بريطانيا عادة، لكن في ولايتي السابقة زرت نتيجة إعلانها الاستثمار بـ450 مليار دولار لدينا، وهذه المرة اذا أعلنت الاستثمار بـ500 مليار دولار قد تكون وجهتي الخارجية الأولى.