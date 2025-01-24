روسيا تؤكد الانفتاح على الحوار بكافة جوانب العلاقات مع سوريا

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي: "نحن منفتحون للحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية-السورية، مع الاعتماد على قاعدة الثنائي القوية التي تم بناؤها على مدى سنوات عديدة".وأضاف: "هذا يشمل أيضا عمل قواعدنا العسكرية التي يمكن أن تُمنح مؤقتا دورا إضافيا كمراكز توزيع إنسانية، نظرا للحاجة الملحة لسكان الجمهورية العربية السورية إلى المساعدات الخارجية".وفي أواخر ديسمبر الماضي، قال لافروف إن موسكو لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقات حول القواعد في سوريا، مضيفا أن نشرها هناك جاء وفقا للمعاهدات المبرمة على أساس الدولي.كما أشار وزير الخارجية إلى أن ظروف عمل هذه القواعد قد تصبح موضوع مناقشات مستقبلية مع الإدارة السورية الجديدة.ومن جانبه أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن دمشق لديها مصالح استراتيجية مع وهي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبرى، مشددا على أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري ولا تسعى لإثارة المشاكل والصراعات مع الخارجية.