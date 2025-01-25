كيف علق الاعلام الإسرائيلي على انتشار حماس استعدادا لتسليم الاسرى ؟

وظهرت حماس بأعداد كبيرة تجوب اغلب مناطق قطاع والضفة في مشهد يجسد استمرار قواتها على الأرض.وعلق الإعلام الإسرائيلي على انتشار الاعداد الكبيرة من المقاتلين في قطاع بانها "صادمة ولا يمكن تجاهلها بعد 477 يوما من الحرب" .وتبدأ بعد قليل عملية الأسيرات الإسرائيليات الأربع من قبل كتائب القسام إلى الصليب الأحمر في ساحة فلسطين بمدينةونفذت كتائب القسام وسرايا القدس انتشارا بشكل مكثف في "ميدان فلسطين" في مدينة قبيل البدء بتسليم الأسيرات الإسرائيليات.