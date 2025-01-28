ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا.. هذا العدد

وأعلن الطب الشرعي، أن شخصا لقي حتفه في المستشفى مطلع الأسبوع نتيجة لحريق باليساديس في الغربي للوس أنجيلوس.وقد سُمح لجميع سكان منطقة باسيفيك باليساديس دخول ممتلكاتهم لأول مرة،وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن "الأمطار والثلوج التي طال انتظارها هطلت على الجبال".وذكرت تقارير إعلامية أنه "تم إغلاق طرق عدة في أوقات من أمس بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية، ولكن لحسن الحظ هطلت أقوى أمطار فوق المحيط".وتقول السلطات إنه تمت السيطرة على حريق باليساديس بنسبة 95 في المائة، كما تم احتواء حريق إيتون، بالقرب من مدينة باسادينا بنسبة 99 في المائة.وقد أتى الحريقان على أكثر من 16 ألف مبنى، كما دمرا أكثر من 150 كيلومتراً مربعاً منذ مطلع الشهر الحالي.