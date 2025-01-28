ترامب يدعو نتنياهو إلى واشنطن الثلاثاء

تلقى "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو دعوة من الرئيس الأميركي لزيارة البيت الأبيض في الرابع من شباط الحالي، وفق ما أعلن نتنياهو.

وجاء في بيان أن "رئيس الوزراء نتنياهو هو أول زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب".





وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.