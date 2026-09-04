الجيش الإيراني: سننفذ عمليات استباقية كلما شعرنا بتهديد

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أكرمي نيا في تصريحات صحفية: إن "الجيش سينفذ عمليات استباقية ضد اي عدوان كلما شعر بتهديد".وتابع ان "الرد سيكون في إطار القانون الدولي".