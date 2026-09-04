ارتفاع أسعار الغذاء عالميا

وذكرت التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الشهري الذي يتتبع التغيرات في أسعار سلة الغذاء الأساسية في الأسواق العالمية، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في اب 2026 إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022.وعزت المنظمة هذا الارتفاع إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بالإمدادات، نتيجة الظروف الجوية غير المواتية، والنزاع الدائر في الشرق الأوسط، والاضطرابات اللوجستية في تجارة ، والتي كانت العوامل الرئيسية في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.وحذر كبير الاقتصاديين في المنظمة، ، من أن ارتفاع الأسعار في اب 2026 يمثل إشارة تحذيرية لمخاطر تهدد أسواق الغذاء، تشمل التقلبات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات في سلاسل التوريد.وأكد أن ضمان استمرارية التجارة والإمدادات الموثوقة للسلع أصبح عاملا محوريا في استقرار الأسعار العالمية.وشهدت مؤشرات أسعار الغذاء ارتفاعا في اب 2026 في جميع الفئات تقريبا:الحبوب: ارتفع المؤشر بنسبة 2.2%، بفعل الطلب القوي على الواردات، والمخاوف المتزايدة بشأن آفاق المحاصيل، وعدم اليقين في التدفقات التجارية الحيوية.القمح: قفزت الأسعار العالمية بنسبة 2.6%، متجاوزة مستويات العام الماضي بنسبة 15%، بسبب استمرار اضطرابات الصادرات في البحر الأسود، وتراجع توقعات الإنتاج في معظم أنحاء أوروبا بعد موجة الحر والجفاف.الذرة: ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5%، بدعم من المخاوف بشأن إنتاجية المحصول في بعض مناطق ، وتدهور توقعات الإنتاج في دول .السكر: سجل مؤشر السكر أكبر قفزة بنسبة 11.9%.